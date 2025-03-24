وزير التنمية العمرانية يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون في البنية التحتية

بحث وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور صلاح حامد الولي، بمكتبه الأحد، مع سفير جمهورية تركيا لدى السودان الفاتح يلدز سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التنمية العمرانية والبنية التحتية والتخطيط الحضري وتنمية الريف، إضافة إلى تطوير قطاع الطرق والجسور. وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية الشراكة مع تركيا في مجالات الإنشاءات والتطوير العمراني، مشيدا بالتجربة التركية في البنية التحتية. من جانبه أعرب السفير التركي عن استعداد بلاده لدعم المشاريع التنموية في السودان، مؤكدا حرص تركيا على تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالنفع على البلدين. الى ذلك استعرض الجانبان فرص تعزيز الاستثمارات التركية في قطاع الإنشاءات بالسودان، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية في مختلف المناطق . سونا

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