شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تغني لقائد درع الشمال في حضوره (كيكل يا درع السودان طرد الخوف زرع الأمان) والأخير يتفاعل معها

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات واسعة وتفاعل كبير. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع طفلة سودانية وهي تقف مع قائد قوات درع الشمال أبو عاقلة محمد أحمد كيكل. ورددت الطفلة أغنية “نحن جيش كلنا” لقائد درع الشمال الذي خصصت له مقطع يقول (كيكل يا درع السودان طرد الخوف زرع الأمان) وسط إعجابه وتفاعله. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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