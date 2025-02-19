الفرعون يقترب .. كم هدف يحتاجه محمد صلاح ليصبح الهداف الأجنبي للبريميرليج؟

أهداف قليلة تفصل الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عن تحقيق إنجاز تاريخي جديد بحصد لقب الهداف التاريخي الأجنبي للدوري الانجليزي.

جدير بالذكر أن محمد صلاح، قد تمكن من قيادة فريقه ليفربول لتحقيق فوز مثير على وولفرهامبتون، حيث أحرز صلاح الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد.

الهدف كان له تأثير كبير على مسيرة صلاح في الدوري الإنجليزي، ورفع عدد أهدافه في البطولة إلى 180 هدفًا.

وبتلك النتيجة يعود ليفربول للانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام إيفرتون، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة معززًا صدارته، بينما تجمد رصيد وولفرهاميتون عند 19 نقطة، في المركز الـ17.

محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 23 هدفًا، متفوقًا بفارق 4 أهداف على النجم النرويجي إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي، والذي سجل 19 هدفًا.

يأتي في المركز الثالث كريس وود لاعب نوتنجهام فورست حيث أحرز 18 هدفًا، بينما يحتل ألكساندر إيزاك مقعدًا في المركز الرابع برصيد 17 هدفًا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الانجليزي:

محمد صلاح، ليفربول، 23 هدفًا.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 19 هدفًا.

كريس وود، نوتينجهام، 18 هدفًا.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل، 17 هدفًا.

كول بالمر، تشيلسي، 14 هدفًا.

بريان مبويمو، برينتفورد، 14 هدفًا.

صدى البلد