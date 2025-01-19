متى يبدأ شهر رمضان؟.. الفلك يقول كلمته

بينما ينتظر المسلمون حول العالم بداية شهر رمضان بعد أسابيع، كشف معهد مصري متخصص، الأحد، حساباته العلمية لموعد بدء شهر الصيام.

وأعلن رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية، أشرف شاكر، أن شهر رمضان سيبدأ فلكياً يوم الأول من مارس 2025.

وأكد شاكر، بحسب ما نقلت صفحة المعهد على منصة فيسبوك، أن البدر في شهر رمضان سيكون يوم 14 مارس.

وأشار إلى أن هذا التاريخ سيتزامن مع خسوف كامل للقمر، سيستمر 6 ساعات و3 دقائق.

وأضاف “وفقًا للحسابات الفلكية، سيبدأ شهر رمضان المبارك يوم 1 مارس المقبل، مما يجعل خسوف القمر متوافقًا مع البدر في 14 مارس”.

وأوضح أنه رغم أن هذا الخسوف سيكون مرئيًا في دول أوروبا وبقية دول العالم، إلا أنه سيكون غير مرئي في الدول العربية، وفق تصريحات نقلتها القناة الأولى للتلفزيون المصري.

وذكر أنه وفقًا للظواهر الفلكية، سيتعين حدوث كسوف للشمس قبل أو بعد الخسوف بفترة تتراوح بين أسبوعين.

الحرة