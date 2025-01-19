- 1/2
- 2/2
بينما ينتظر المسلمون حول العالم بداية شهر رمضان بعد أسابيع، كشف معهد مصري متخصص، الأحد، حساباته العلمية لموعد بدء شهر الصيام.
وأعلن رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية، أشرف شاكر، أن شهر رمضان سيبدأ فلكياً يوم الأول من مارس 2025.
وأكد شاكر، بحسب ما نقلت صفحة المعهد على منصة فيسبوك، أن البدر في شهر رمضان سيكون يوم 14 مارس.
وأشار إلى أن هذا التاريخ سيتزامن مع خسوف كامل للقمر، سيستمر 6 ساعات و3 دقائق.
وأضاف “وفقًا للحسابات الفلكية، سيبدأ شهر رمضان المبارك يوم 1 مارس المقبل، مما يجعل خسوف القمر متوافقًا مع البدر في 14 مارس”.
وأوضح أنه رغم أن هذا الخسوف سيكون مرئيًا في دول أوروبا وبقية دول العالم، إلا أنه سيكون غير مرئي في الدول العربية، وفق تصريحات نقلتها القناة الأولى للتلفزيون المصري.
وذكر أنه وفقًا للظواهر الفلكية، سيتعين حدوث كسوف للشمس قبل أو بعد الخسوف بفترة تتراوح بين أسبوعين.
الحرة
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر متى يبدأ شهر رمضان؟.. الفلك يقول كلمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.