شرطة محلية جنوب الجزيرة تباشر مهامها من قسم شرطة ودالحداد

عقب الإنتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة وقفت لجنة أمن ولاية الجزيرة برئاسة والى الولاية المكلف الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير على الأوضاع الأمنية بمدينة ود الحداد بعد تحريرها وتطهيرها من دنس المتمردين

وأكد العقيد شرطة علي قسم الله مدير شرطة محلية جنوب الجزيرة عن مباشرة قوات شرطة المحلية مهامها من خلال تواجدها داخل قسم شرطة مدينة ( ودالحداد ) حيث بدأت القوة وتحت إشرافه في ترتيب أوضاعها وإعادة الإنتشار بسطا للأمن والإستقرار مشيرا الى إتساع الرقعة الجغرافية المحررة التى كان أخرها تحرير مدينة الحاج عبدالله وبعض القرى التابعة لها مضيفا ان الترتيبات تجرى لإفتتاح قسم الشرطة بالمدينة والذى يعتبر من الأقسام المهمة نسبه لموقع المدينة المحورى والإستراتيجى الإقتصادى والتجارى بمرور الطريق القومي (ودمدني – سنار ) عبرها بجانب الكثافة السكانية للمنطقة ولموقعها الإقتصادي والتجاري والصناعي مضيفا أن شرطة محلية جنوب الجزيرة باشرت مهامها لتقديم الخدمات للجمهور بتلقى البلاغات وتقديم كافة الخدمات الأمنية للمواطنين

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أن مدير شرطة الولاية اللواء شرطة عبد الاله علي أحمد اعلن عن خطط أمنية تستهدف تحقيق الأمن والإستقرار لفترة مابعد الحرب بالولاية معلنا عن جاهزية الشرطة لتقديم الخدمات الشرطية بالمنطقة وأشاد سيادته بالفتوحات الأخيرة والإنتصارات للقوات المسلحة والقوات المساندة لها فى معركة الكرامة فى كافة محاور القتال .

المكتب الصحفى للشرطة