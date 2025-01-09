بالفيديو.. سيدة سودانية مقيمة بأوروبا تحظي باعجاب كبير على مواقع التواصل: (اجتهدت عبر لم الشمل ونجحت في إحضار والد أبنائي لأوروبا رغم انفصالي عنه ولن أتركه حتى يأخذ الجواز)

كسبت سيدة سودانية مقيمة بإحدى الدول الأوروبية, احترام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بموقفها الجميل تجاه والد أبنائها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت السيدة في حديث لها مع أحد النشطاء, عن اجتهادها من أجل إحضار والد أبنائها عبر لم الشمل ليبقى قريب منهم.

وذكرت أنها فعلت كل ذلك رغم انفصالها عنه, لكنها فضلت مصلحة أبنائها بعدم زجهم في الخلافات بينها وبين والدهم.

كما أكدت وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, سعيها معه من أجل حصوله على جواز الدولة التي يقيمان فيها.

وطالبت السيدة, النساء بمراعاة أبنائهم , كما انتقدت تصرفات بعد السودانيات في أوروبا, مع أزواجهن لدرجة إحضار الشرطة لهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)