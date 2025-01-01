فاجأت الفنانة السودانية هبة جبرة, جمهورها ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بنيولوك جديد, وذلك أثناء ظهورها في حفل حاشد. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة في مقطع فيديو متداول وهي تغني خلال حفل حضره جمهور غفير. الفنانة هبة جبرة, ظهرت بلون شعر غريب أثار سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي وصفها بالباحثة عن “الترند”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة هبة جبرة تفاجئ المتابعين بنيولوك جديد في حفل حاشد والجمهور يسخر من لون شعرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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