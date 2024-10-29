والي شمال كردفان وقائد الفرقة الخامسة مشاة – الهجانة يخاطبون حشود مستنفري المقاومة الشعبية المسلحة

خاطب والي ولاية شمال كردفان بميدان الحرية في مدينة الأبيض حشودا لدفعات جديدة من مستنفري المقاومة الشعبية بحضور قادة القوات المسلحة وأعضاء الحكومة و لجنة أمن الولاية و رئيس و أعضاء المقاومة الشعبية بالولاية وسط حماس كبير للحضور . و أشاد الوالي بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى و بالشعب السوداني الذي وقف بجانب جيشه الوطني القومي فحشد كتائب المستنفرين لتطهير الأرض وحماية العرض من إنتهاكات مليشيا آل دقلو الإرها_بية مؤكدا بأن القوات المسلحة و القوات النظامية الأخرى و المستنفرين يسيرون قدما في حسم المعركة والتي ظهرت بشائرها في الإنتصارات الأخيرة . إعلام القوات المسلحة

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