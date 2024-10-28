تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية واسعة مقطع فيديو لمواطن سوداني, بالعاصمة الفرنسية باريس. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول المواطن السوداني, بالزي البلدي السوداني “العراقي” الخفيف. وظهر السوداني, وهو يتجول أمام برج “إيفل” الشهير بالعاصمة المصرية القاهرة بالزي السوداني الشهير, وسط تعليقات ساخرة من المتابعين أبرزها: (لما يكون ما عندك حاجه لي زول). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. سوداني بالعاصمة الفرنسية باريس يتجول أمام برج إيفل بالزي البلدي “العراقي” الخفيف وساخرون: (لما يكون ما عندك حاجه لي زول) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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