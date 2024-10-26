شاهد بالفيديو.. الناشط الذي اشتهر بتقليده أفراد الدعم السريع يسخر من النقيب المتمرد سفيان بعد أن حاصره “الدعامة” ويثير ضحكات الجمهور: (الأيام دي ضعفنا والطقة بتاعتكم بقت تعبانة)

عاد الناشط السوداني, الشاب, والذي اشتهر بتقليد أفراد الدعم السريع, بمقطع فيديو ساخر حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سخر الناشط في المقطع الجديد من النقيب المتمرد سفيان محمد زين بريمة, وذلك بعد ظهور وهو محاصر من أفراد الدعم السريع بولاية الجزيرة.

وكان أفراد الدعم السريع, قد قاموا باستجواب سفيان, بعد أن أصابهم الشك في انسحابه وعودته للجيش مرة أخرى.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سخر الناشط وعلى طريقة الخاصة من سفيان, قائلاً بلسان حاله: (الأيام دي ضعفنا والطقة بتاعتكم بقت تعبانة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)