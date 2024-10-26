- 1/2
- 2/2
عاد الناشط السوداني, الشاب, والذي اشتهر بتقليد أفراد الدعم السريع, بمقطع فيديو ساخر حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سخر الناشط في المقطع الجديد من النقيب المتمرد سفيان محمد زين بريمة, وذلك بعد ظهور وهو محاصر من أفراد الدعم السريع بولاية الجزيرة.
وكان أفراد الدعم السريع, قد قاموا باستجواب سفيان, بعد أن أصابهم الشك في انسحابه وعودته للجيش مرة أخرى.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سخر الناشط وعلى طريقة الخاصة من سفيان, قائلاً بلسان حاله: (الأيام دي ضعفنا والطقة بتاعتكم بقت تعبانة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الناشط الذي اشتهر بتقليده أفراد الدعم السريع يسخر من النقيب المتمرد سفيان بعد أن حاصره “الدعامة” ويثير ضحكات الجمهور: (الأيام دي ضعفنا والطقة بتاعتكم بقت تعبانة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.