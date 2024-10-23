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بدأت حياتها المهنية مضيفة طيران، وتدرجت في وظيفتها، لتشغل منصب كبيرة مضيفات ورئيسة طاقم ضيافة قبل أن يقع عليها الاختيار لقيادة شركة مصر للطيران.
إنها سهير عبدالله محمد موسى التي كُلفت، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الوطنية للخدمات الجوية، العضو المنتدب لها.
وتخلف عبدالله سلفها حاتم ممدوح، الذي شغل المنصب لأكثر من عامين.
وبهذا القرار تصبح سهير عبدالله أول امرأة تقود شركة الطيران، التي يزيد عمرها عن 90 عاما.
ورحب المجلس القومي للمرأة في القاهرة، بقرار مصر للطيران، واعتبره خطوة لدعم المرأة في المناصب القيادية، ومكتسبا جديدا من مكتسبات السيدات المصريات.
وتأسست مصر للطيران ومقرها القاهرة بمرسوم ملكي في السابع من مايو عام 1932.
وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فمصر للطيران هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، السابعة على مستوى العالم التي تنضم إلى اتحاد النقل الجوي الدولي (الأياتا).
الحرة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر سهير موسى .. بعد 90 عاما.. مضيفة سابقة تكتب تاريخا جديدا لـ”مصر للطيران” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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