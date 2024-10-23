سهير موسى .. بعد 90 عاما.. مضيفة سابقة تكتب تاريخا جديدا لـ”مصر للطيران”

بدأت حياتها المهنية مضيفة طيران، وتدرجت في وظيفتها، لتشغل منصب كبيرة مضيفات ورئيسة طاقم ضيافة قبل أن يقع عليها الاختيار لقيادة شركة مصر للطيران.

إنها سهير عبدالله محمد موسى التي كُلفت، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الوطنية للخدمات الجوية، العضو المنتدب لها.

وتخلف عبدالله سلفها حاتم ممدوح، الذي شغل المنصب لأكثر من عامين.

وبهذا القرار تصبح سهير عبدالله أول امرأة تقود شركة الطيران، التي يزيد عمرها عن 90 عاما.

ورحب المجلس القومي للمرأة في القاهرة، بقرار مصر للطيران، واعتبره خطوة لدعم المرأة في المناصب القيادية، ومكتسبا جديدا من مكتسبات السيدات المصريات.

وتأسست مصر للطيران ومقرها القاهرة بمرسوم ملكي في السابع من مايو عام 1932.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فمصر للطيران هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، السابعة على مستوى العالم التي تنضم إلى اتحاد النقل الجوي الدولي (الأياتا).

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