ترتيبات لتفويج ألف مستنفرا من النيل الأزرق لمعارك الكرامة

الجيش السوداني وقف الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على الترتيبات الجارية لإستيعاب عدد (1000) مستنفر في مسيرة التدريب في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة لإعداد وتفويج كتائب المقاومة الشعبية دعماً للقوات المسلحة في معركة الكرامة ودحراً لمليشيا آل دقلو الإرهابية.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد اللجنة برئاسة الأستاذ المعز عبد الباقي الشايب رئيس اللجنة العليا المكلف رئيس لجنة الإسناد المدني باللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبي بحضور الأستاذ ميرغني مكي الأمين العام لحكومة الإقليم.

رئيس الوفد قدم التهنئة للحاكم بالإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة في مقدمتها إنضمام القائد كيكل ومجموعته لصف القوات المسلحة

و أشاد بتضحيات القوات النظامية وإسهامها في تحقيق الإستقرار الذي ينعم به الإقليم , وأضاف أن الحاكم وعد بتسخير الإمكانيات المتاحة في سبيل دعم اللجنة العليا وتمكينها من إنجاح الإستنفار والمقاومة الشعبية بالإقليم , مضيفاً أن الحاكم وجه بضرورة المضي قدماً في مسيرة الإستنفار لكافة شعب الإقليم دحراً للعملاء والمآجورين والمتربصين بأمن وإستقرار الإقليم والبلاد عامة . سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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