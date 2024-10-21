والي الخرطوم :نهتم للغاية بالوصول لمواطني المحليات المتواجدين بكررى وأمدرمان لتقديم الدعم لهم

أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن الولاية مهتمة للغاية بالوصول الى مواطني المحليات الذين جاءوا الى محليتي كرري وأمدرمان بعد أن أجبرتهم المليشيا المتمردة على مغادرة مناطقهم وتجريدهم من ممتلكاتهم.

جاء ذلك ذلك خلال زيارته اليوم لنافذة محلية جبل أولياء بحضور المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ سيد إبراهيم ابوسليم

ووجه الوالي المحلية بالحرص على الوصول لكل المستهدفين من مواطني جبل أولياء والتأكد من هويتهم حتي يذهب الدعم الي مستحقيه.

وكان المدير التنفيذي لمحلية حبل أولياء ومعاونيه قدموا تقارير أوضحوا من خلالها أنهم قاموا حتى الآن بحصر(٣٤٨٦) أسرة من جبل أولياء يتم توزيع الدعم الذي يصل للمحلية على دفعات مؤكدين حرص المحلية أن يشمل الدعم كل المحصورين وان المحلية اتبعت وسائل عديدة للتأكد من هوياتهم حرصا على أهمية أن يذهب الدعم لمستحقيه.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم