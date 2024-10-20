قالت مصادر متطابقة لـ”الشرق”: قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة أبو عاقلة “كيكل” يسلم نفسه إلى القوات المسلحة السودانية بمنطقة جبال “اللبيتور” شمال رفاعة. الشرق للأخبار – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة أبو عاقلة “كيكل” يسلم نفسه إلى القوات المسلحة السودانية بمنطقة جبال “اللبيتور” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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