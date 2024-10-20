الهلال يهزم المريخ بهدفي الغربال وكوليبالي في موريتانيا – شاهد الأهداف

في مباراة بالدوري الموريتاني فاز الهلال السوداني على نده التقليدي المريخ بهدفين دون مقابل أحرزهما محمد عبدالرحمن الغربال والمحترف كوليبالي. وذلك مساء السبت 19 أكتوبر 2024. الخرطوم – أخبار الخليج 365

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