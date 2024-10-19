تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية وتفاعل كبير من قبل المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع حسناء وإبنتها وهما يدعمان الجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع. وظهرت الحسناء رفقة إبنتها وهما يلوحان بالإشارة الشهيرة “الزردية”, التي أطلقها قائد الجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان في وقت سابق. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين, فقد حظي المقطع بتفاعل كبير مع تعليقات غزل في حق الحسناء وإبنتها أبرزها: (أحلى ترند) و (مصنع العسل وإنتاجه). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء فائقة الجمال وإبنتها يدعمان القوات المسلحة بــ(زردية) البرهان والجمهور يطلق تعليقات الغزل: (أحلى ترند ومصنع العسل وإنتاجه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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