حارس الهلال يكشف عن نصائح بونو والعويس

كشف محمد الربيعي حارس الهلال السعودي، عن سر ظهوره بمستوى مميز خلال المشاركة الأولى له مع الفريق هذا الموسم.وشارك الربيعي في فوز الهلال على الفيحاء 3-0 لحساب الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاءت مشاركة الحارس صاحب ال27 عاما، في ظل غياب الثنائي ياسين بونو ومحمد العويس للإصابة.وقال الربيعي، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، إنه سعيد بما حمله الظهور الأول له من انتصار وشباك نظيفة.

وأضاف: “الحمد لله، التوفيق من عند الله، وبجهد الفريق ككل تحقق الانتصار”.

وتابع: “تحدث معي قيل المباراة بونو والعويس وقالا لي أنت مستواك رائع وجاهز للمشاركة بأي وقت، فقط ثق بنفسك وبإمكانياتك وستؤدي بشكل جيد”.

وكان البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال، قد أكد انه لا يعرف موعد عودة بونو، بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها الحارس المغربي الدولي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة أفريقيا الوسطى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وحال استمرار غياب بونو فمن المرجح مواصلة اعتماد جيسوس على الربيعي، خصوصا في ظل عدم اكتمال جاهزية العويس.

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