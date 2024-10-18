شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل بين المطربتين إنصاف مدني وعشة الجبل على الهواء والفنانة ميادة قمر الدين تتدخل لإحتواء الأزمة

تصدر خلاف المطربتين السودانيتين, إنصاف مدني, وغشة الجبل, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الخلاف الدائر بين المطربتين سببه نقل الكلام للطرفين من قبل أطراف مقربة منهما. وأشعلت الجبلية الخلاف بخروجها في بث مباشر على الهواء عبر إحدى منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد اتهمت المطربة المثيرة للجدل زميلتها الفنانة إنصاف مدني, بالتحدث عنها بصورة مستمرة. الفنانة ميادة قمر الدين, بدورها حاولت إحتواء الأزمة باقتحامها “لايف” الجبلية, وطالبت ميادة, الفنانة عشة الجبل, بإيقاف البث المباشر فوراً والتواصل معها هاتفياً من أجل توضيح بعد النقاط الغائبة عنها, لتستجيب الأخيرة تحت رجاءات الفنانة ميادة قمر الدين, وتقوم بإيقاف البث. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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