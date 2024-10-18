الرئيسية/أخبار الولايات/ والي البحر الأحمر يتفقد عمليات الصيانة لإصلاح خطوط مياه منطقة أربعات بمحلية القُنب والأوليب أخبار الولايات 2024-10-18 آخر تحديث: 2024-10-17 تفقد والي البحر الأحمر عمليات الصيانة لإصلاح خطوط مياه منطقة أربعات بمحلية القُنب والأوليب جراء السيول والأمطار. الجزيرة – السودان 2024-10-18 آخر تحديث: 2024-10-17

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