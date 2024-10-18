اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

والي البحر الأحمر يتفقد عمليات الصيانة لإصلاح خطوط مياه منطقة أربعات بمحلية القُنب والأوليب

0 نشر
اسماء عثمان 0 تبليغ

أخبار الولايات
2024-10-18آخر تحديث: 2024-10-17

تفقد والي البحر الأحمر عمليات الصيانة لإصلاح خطوط مياه منطقة أربعات بمحلية القُنب والأوليب جراء السيول والأمطار.

الجزيرة – السودان

2024-10-18آخر تحديث: 2024-10-17

كانت هذه تفاصيل خبر والي البحر الأحمر يتفقد عمليات الصيانة لإصلاح خطوط مياه منطقة أربعات بمحلية القُنب والأوليب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا