رئيس وأعضاء مجلس السيادة الإنتقالي ينعون البطل السوداني والسباح العالمي عبدالمجيد سلطان كيجاب

ينعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة الإنتقالي، ببالغ الحزن والأسى،عند الله تعالى، المغفور له بإذن الله، البطل السوداني والسباح العالمي عبد المجيد سلطان محمد صالح كيجاب. والذي وافاه الأجل المحتوم إثر علة لم تمهله طويلا. ومجلس السيادة، إذ ينعاه، إنما ينعى للشعب السوداني، بطلاً وطنياً، صال وجال في ميادين المنافسات الإقليمية والدولية رافعاً راية السودان في كافة منافسات السباحة، والتي أحرز فيها العديد من ميداليات التتويج . لقد كان كيجاب أنموذجا للعطاء والمثابرة لكل الرياضيين. وسيبقى إرثه، مصدر فخر وإعزاز، لكل السودانيين وللأجيال القادمة. نسأل الله أن يتغمده، بواسع رحمته، ويلهم أهله ومحبيه ومعجبيه، الصبر والسلوان وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. سونا

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