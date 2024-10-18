قال السيد عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بمهام رئيس الوزراء، إن إنتصار المنتخب القومي على نظيره الغاني اثبت أصالة معادن السودانيين خلال الأزمات، مبينا أن الانتصار يعتبر دفعة قوية للروح المعنوية لكل السودانيين في ظل حرب الكرامة.
وأشار عثمان لدى لقائه قيادات الإتحاد السوداني لكرة القدم بمكتبه ببورتسودان الخميس، إلى أن ما قدمه المنتخب يعتبر جزء من حرب الكرامة التي يخوضها الشعب وجيشه وقواته المساندة، معربا عن أمله في أن يتمكن المنتخب من إحراز البطولة.
وهنأ عثمان ، الشعب السوداني بالفوز، مشيدا بمجهودات الإتحاد والأداء البطولي الذي أظهره المنتخب .
وحضر اللقاء الأستاذة هزار عبد الرسول العجب وزير الشباب والرياضة ، بينما ترأس الاستاذ معتصم جعفر وفد الاتحاد السوداني لكرة القدم .
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كانت هذه تفاصيل خبر لدى لقائه إتحاد الكرة وزير مجلس الوزراء المكلف :الانتصار دفعة معنوية لخوض حرب الكرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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