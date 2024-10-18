لدى لقائه إتحاد الكرة وزير مجلس الوزراء المكلف :الانتصار دفعة معنوية لخوض حرب الكرامة

قال السيد عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بمهام رئيس الوزراء، إن إنتصار المنتخب القومي على نظيره الغاني اثبت أصالة معادن السودانيين خلال الأزمات، مبينا أن الانتصار يعتبر دفعة قوية للروح المعنوية لكل السودانيين في ظل حرب الكرامة.

وأشار عثمان لدى لقائه قيادات الإتحاد السوداني لكرة القدم بمكتبه ببورتسودان الخميس، إلى أن ما قدمه المنتخب يعتبر جزء من حرب الكرامة التي يخوضها الشعب وجيشه وقواته المساندة، معربا عن أمله في أن يتمكن المنتخب من إحراز البطولة.

وهنأ عثمان ، الشعب السوداني بالفوز، مشيدا بمجهودات الإتحاد والأداء البطولي الذي أظهره المنتخب .