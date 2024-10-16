شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا السوداني حسن تسريحة يتأهب للزواج ويرقص بشكل هستيري في حفل “حنة” حضره مئات السودانيين بأثيوبيا

أعلن الكوميديان, ونجم السوشيال ميديا السوداني المعروف حسن تسريحة, استعداده لدخول القفص الذهبي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام حسن تسريحة, بنشر مقطع فيديو عبر حسابه المتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وظهر الكوميديان وهو يرقص بشكل هستيري فرحة خلال حفل “حنة” حضره المئات من السودانيين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وعبر تسريحة, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, عن سعادته الكبيرة بحضور هذا العدد الضخم من أبناء بلده لمشاركته الفرح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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