تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي باعجاب المتابعين.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الذي تصويره من حفل زفاف سوداني, العروس وهي تتفاعل في الرقص مع إحدى صديقاتها.
https://www.facebook.com/reel/1725076894921420
العروس الحسناء خطفت الأضواء بجمالها الملفت الذي أصبح حديث المتابعين وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي, وجاءت التعليقات (ما شاء الله تبارك الله يا حافظ يا حفيظ) و (ربنا يسعدكم ويهنيكم يارب).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عروس سودانية تبهر المتابعين بجمالها الملفت وتخطف الأضواء بفاصل من الرقص مع إحدى صديقاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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