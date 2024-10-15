شاهد بالفيديو.. عروس سودانية تبهر المتابعين بجمالها الملفت وتخطف الأضواء بفاصل من الرقص مع إحدى صديقاتها

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي باعجاب المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الذي تصويره من حفل زفاف سوداني, العروس وهي تتفاعل في الرقص مع إحدى صديقاتها.

https://www.facebook.com/reel/1725076894921420

العروس الحسناء خطفت الأضواء بجمالها الملفت الذي أصبح حديث المتابعين وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي, وجاءت التعليقات (ما شاء الله تبارك الله يا حافظ يا حفيظ) و (ربنا يسعدكم ويهنيكم يارب).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)