قصة تحول مبابي إلى “سلحفاة نينجا”

يعد كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، أحد ألمع لاعبي كرة القدم خلال السنوات الأخيرة.

ويصنف مبابي من قبل البعض على أنه اللاعب الأفضل في العالم، ما دفع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، للسعي خلفه من أجل ضمه منذ سنوات.

وحقق المهاجم الفرنسي حلم بيريز الصيف الماضي بانتقاله إلى بطل أوروبا وإسبانيا مجانا، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وأثار صاحب ال25 عاما جدلا واسعا في الأيام الماضية بعد استبعاده من قائمة منتخب فرنسا، الذي يستكمل مشواره هذه الأيام في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وبحسب مصادر عديدة، فإن هذا الاستبعاد جاء بطلب من مبابي نفسه، لرغبته في صب كامل تركيزه على مشواره مع الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة، لاسيما قبل خوضه أول كلاسيكو.

وأمام الريال 3 مباريات قوية حتى نهاية الشهر الجاري، إذ سيواجه سيلتا فيجو في عقر داره بالدوري الإسباني، قبل استضافة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وسيختتم الريال مشواره في أكتوبر/ تشرين أول بصدام ناري مع غريمه برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 11 من الليجا.

ويطمح اللاعب الملقب ب”دوناتيلو” أو “سلحفاة النينجا” في تتويج نفسه ملكا للريال عبر قيادته لإسقاط البارسا في أول كلاسيكو له، متسلحا بسجله المميز ضد الفريق الكتالوني، الذي واجهه مرارا بقميص سان جيرمان.

أرقامه ضد برشلونة

ومنذ بدء مسيرته هذا الموسم مع الميرنجي، أحرز كيليان مبابي 7 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة خلال مشاركته في 11 مباراة بمختلف البطولات.

وفي مواجهاته السابقة ضد برشلونة، تمكن نجم فرنسا الأول، من صيد شباك البلوجرانا ب 6 أهداف خلال 4 مباريات فقط.

سر لقبه الشهير

حصل مبابي على لقب “سلحفاة النينجا” خلال فترة وجوده في باريس سان جيرمان، بعد انضمامه للفريق من موناكو عام 2017.

فعندما وصل إلى ملعب حديقة الأمراء، استقبله زملاؤه الجدد بالمزاح وإطلاق النكات حوله داخل غرفة الملابس، ليرتبط منذ ذلك الوقت بسلاحف النينجا، وهو برنامج تلفزيوني شهير للأطفال.

وبالتزامن مع مشاركته في كأس العالم 2018، تحصل مبابي على هدية من زميله السابق تياجو سيلفا، الذي أهداه قناع “سلاحف النينجا”، ما أسهم في تعزيز إلصاق اللقب به.

ومنذ تلك اللحظة، أصبح اللقب ملازما لمبابي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما عززه اللاعب نفسه بظهوره بقناع شخصية “دوناتيلو” في البرنامج الشهير.

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