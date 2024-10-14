انحسار انتشار الكوليرا بالشمالية إلى 14 حالة بمراكز العزل

كشف التقرير التراكمي لوزارة الصحة بالولاية الشمالية عن انحسار في حالات الإصابة بوباء الكوليرا، حيث تراجع عدد الإصابات إلى أربعة عشر حالة في مراكز العزل بالولاية.
واوصت اللجنة العليا للطوائ الصحية بالولاية في اجتماعها الأحد برئاسة امين عام حكومة الولاية بالانابة الاستاذ نصر الدين عوض، بالاستمرار في حملات رش كل المواقع في الأسواق والمنازل وإغلاق الأسواق من الساعة الثالثة عصرا ، وإغلاق المحلات التجارية المخالفة للاجراءات الصحية. واشاد الاجتماع بالجهود التي بذلتها وزارة الصحة بالولاية والادارات التنفيذية للمحليات في مجابهة الوباء والحد من انتشاره.
وشدد الاجتماع على عدم التراخي في تنفيذ الاجراءات والتحوطات التي وضعت لمكافحة الكوليرا.
سونا
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