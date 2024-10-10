غندور: من يُردِّدون بأن عودة قادة المؤتمر الوطني لجني ثمار الحرب لا يعلمون شيئاً

قال القيادي البارز بالمؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور، إنّ من يُردِّدون بأنّ عودة قادة المؤتمر الوطني وظهورهم من أجل جني ثمار الحرب والعودة من جديد، لا يعلمون شيئاً.

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم الخميس: “هل مَن يعود إلى دياره جاء ليحكم، أم جاء ليكون بين أهله وشعبه، ونحن نتساءل أيضاً متى يعود الذين يتساءلون عن عودة قيادات المؤتمر الوطني، ونأمل في أن يأتي اليوم الذي يعود فيه كل أهل السودان جميعاً ويتّفقوا على كلمة سواء، متوحدين”.

صحيفة السوداني