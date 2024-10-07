النيل الأزرق: الشباب يعطي بلا حدود

الدمازين - النيل الأزرق اكد الأستاذ يوسف الهادي رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة باقليم النيل الأزرق ان الشباب سيظل عطاء بلا حدود وانهم يمثلون الحاضر وكل المستقبل وإن لهم دور فاعل فى معركة الكرامة. وقال فى تصريح لسونا ان الشباب باقليم النيل الأزرق يواجه كثير من المعضلات التي تقف عائقا فى طريقهم ومستقبلهم . واوضح الهادي ان نسبة البطالة وسط شباب الاقليم عالية وإن شريحة مقدرة منهم فاقد تربوي وان غالبهم التحق بالجندية لتلبية احتياجات اسرهم . ولفت الى ان الوظائف الحكومية التى خصصت لهم لم تفي او تحقق طموحاتهم لضعف الراتب. ودعا رئيس المجلس الحكومة المركزية لتخصيص ميزانية تسهم فى تنفيذ البرامج والمشروعات والانشطة الاجتماعية والاستثمارية والاقتصادية للشباب موضحا ان مجلسه اعد برامج ومشروعات طموحة للشباب منوها الى أهمية التدريب ورفع قدرات الشباب لتنفيذ المشروعات وتبني المبادرات مبينا ان طموحات مجلسه لترقية الشباب وتبنى افكارهم ومبادراتهم وتنفيذ البرامج التي تحقق اهدافهم لبس لها سقف محدد مضيفا ان المجلس فى حاجة لاصلاح البنى التحتية ورفع سقف الميزانية لتلبية كافة احتياجاته. سونا

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