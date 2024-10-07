علاج الجروح ببروتين دودة

توصل باحثون في جامعة غلاسكو الإسكتلندية إلى نتائج مثيرة حول بروتين مشتق من دودة «هيليغموسومويدس بوليجيروس»، (نوع من الديدان الأسطوانية الطفيلية التي تعيش في أمعاء الحيوانات بشكل طبيعي).

وأظهرت التجارب التي أُجريت على الحيوانات أن هذا البروتين يسرع من التئام الجروح ويقلل من الندبات بشكل ملحوظ.

وقال ويليام جوز، الأستاذ في الجامعة، والباحث الرئيسي للدراسة: «تفرز الدودة بروتينات تساعدها على البقاء في مضيفها من خلال تثبيط بعض الاستجابات المناعية، ويبدو البروتين أنه يعزز عملية شفاء الجلد مع تقليل الالتهاب، الذي يسهم عادةً في تكوين الندبات».

في التجارب، حقن الباحثون فئران مصابة بجرعات يومية من البروتين، وأظهرت نتائج التجارب التي أجراها الباحثون على فئران مصابة في المختبر، بحقنها بجرعيات يومية من البروتين، أن جروح الحيوانات المريضة شفيت بشكل أسرع، وأظهرت ندبات أقل بكثير مقارنة بالجروح غير المعالجة بالبروتين، وبعد 12 يوماً، بدا جلدها في حالته الأصلية، بما في ذلك تجدد بصيلات الشعر.

صحيفة الخليج