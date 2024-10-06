الجيش السوداني واصل الجيش السوداني, انتشاره في مدينة بحري, إحدى المدن الثلاث بالعاصمة الخرطوم, ونجح في بسط سيطرته على عدد من أحياء المدينة الملقبة بسر الهوى. وبحسب فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين, فقد اقتحمت قوة مشتركة من العمل الخاص وقوات الشرطة إستاد التحرير العريق الذي يقع بحي المزاد بمدينة بحري. https://www.facebook.com/reel/1087437506328335 وأظهر المقطع احتفال ضابط شرطة مع أفراد العمل الخاص بالقوات المسلحة, وسط صيحات الرجال وزغاريد نساء الحي الذي يقع فيه استاد التحرير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الجيش يواصل توغله في مدينة بحري ويتمكن من تحرير إستاد التحرير والمناطق المجاورة له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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