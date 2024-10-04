مدرب المنتخب السوداني كواسي أبياه يستبعد الحارس علي عبد الله “أبو عشرين” من مواجهتي غانا

منتخب السودان استبعد مدرب المنتخب السوداني كواسي أبياه الحارس علي عبد الله “أبو عشرين” من مواجهتي غانا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 الجزيرة – السودان

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