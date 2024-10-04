تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قيل أنه لسيدة سودانية مقيمة بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت السودانية وهي تحتفل بأسبوع مولودها على الطريقة المصرية الشهيرة. وأثارت السيدة السودانية سخرية المتابعين بإقامتها احتفال مولودها على الطريقة المصرية وتجاهلت الطريقة السودانية في الاحتفال بالمولود حسب ما كتب المتابعون. ووفقاً لرصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد زادت سخرية الجمهور من السودانية بعد ظهورها وهي ترتدي أزياء “جرتق” العروس السودانية في مناسبة “سبوع” المولود, حيث كتبت إحداهن (الاحتفال بالطريقة المصرية عرفناها..طيب لبس توب الجرتق لزومه شنو؟) لترد عليها معلقة أخرى: (دي غيرت شريحتها بعد الحرب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء “جرتق” العروس.. سودانية تحتفل بأسبوع مولودها على الطريقة المصرية وسط سخرية المتابعين: (دي غيرت شريحتها بعد الحرب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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