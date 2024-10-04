مدير منظمة الصحة العالمية بالقضارف تؤكد على تقديم خدمات الرعاية الصحية بعدد من المراكز بالولاية

أكدت دكتورة هبات عباس مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقضارف مواصلة المنظمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية المدعومة بسبع عيادات بولاية القضارف تشمل مراكز المعاصر وسلامة البي وديم النور بجانب التضامن ومعهد حاج الحسن التي تقدم الخدمات بشكل أساسي للنازحين ببلدية القضارف بالإضافة إلى أبو رخم التابعة لمحلية المفازة ومركز أم قلجة بمحلية وسط القضارف ومستشفى الحواتة الريفي. وقالت إن الهدف من الخدمات المقدمة بالعيادات تحسين جودة الحياة وضمان وصول خدمات الرعاية الصحية الأساسية لكل أفراد المجتمع لافتة للخطط الموضوعة من قبل المنظمة لتوسعة الخدمات المقدمة بالعيادات وإضافة مستشفى القضارف التعليمي من ضمن المؤسسات المقدمة للخدمات مع مطلع العام القادم. وأشارت مدير منظمة الصحة العالمية في تصريحات خاصة إلى مساهمة الخدمات المقدمة بالعيادات في تقوية النظام الصحي المحلي عبر توفير الأجهزة والمعدات الطبيةو الإمدادات الدوائية الضرورية وتدريب الكوادر العاملة مناشدة أفراد المجتمع للاستفادة من الخدمات المتاحة ومقدمة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز صحة المجتمعات. وأوضحت في ختام حديثها أن هناك عدداً من الأنشطة والبرامج المتواصلة ومدعومة من قبل المنظمة وتشمل حملة مكافحة نواقل الأمراض بسبع محليات بالولاية وأنشطة مراقبة جودة مياه الشرب وتوفير إمدادات أدوية مكافحة الكوليرا وعدداً من البرامج التدريبية لرفع مقدرات الكوادر العاملة. سونا

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