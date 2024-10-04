السودان يجدد ادانته للعدوان الاسرائيلي على لبنان ويؤكد تضامنه الكامل معها

جدد سفير السودان بالقاهرة الفريق أول ركن/ عماد الدين مصطفى عدوي إدانة جمهورية السودان بأشد العبارات الحرب المدمرة التى شنتها إسرائيل على دولة لبنان الشقيقة ، والتى راح ضحيتها قتلاً آلاف المدنيين من النساء والأطفال العزل، و أصيب نتيجة لها آلاف آخرون، ونزح تجنباً لويلاتها ما يزيد عن مليون شخصا من منازلهم التي دمرت بشكل كامل.

وقال خلال مخاطبتة مساء امس إجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين في دورته غير العادية بشأن المساعدات لجمهورية لبنان الشقيق قال نجتمع اليوم ومنطقتنا العربية تشهد واحدة من أخطر الأزمات في تاريخها، فإستمرار الغطرسة الإسرائيلية ومضي إسرائيل غير آبهة بالقوانين والمعاهدات الدولية، وإمعانها في خرق القانون الدولي الإنساني، بعدوانها الهمجي المستمر والمتمادي على سيادة لبنان وشعبه و أرضه، وممارساتها لسياسية الأرض المحروقة ، ينذر بإشتعال حرب إقليمية شاملة ستجر المنطقة بأكملها نحو الدمار “.

وأشار إلى أن السودان يستهجن كذلك إجتياح القوات البرية الإسرائيلية قرى وبلدات الحدود الجنوبية للبنان، بالتزامن مع إستمرار الهجمات الجوية، وضربات قوات المدفعية، في إنتهاك صريح آخر لسيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضية مجددا تحذير السودان من تداعيات الخطوات الإسرائيلية التصعيدية غير المسؤولة منذ بدء حربها الوحشية في غزة حتى آخر تحركاتها العسكرية في الجنوب اللبناني على أمن وسلامة المنطقة العربية بأسرها وعواقب هذه التحركات على المدنيين في لبنان وماسواه.

وفي ذات السياق، أكد دعم وتضامن السودان الكامل وغير المحدود مع لبنان الشقيق، حكومة وشعباً، وهو يواجه الجرائم الإسرائلية المتتالية، ببسالة وحكمة وصبر، داعيا المنظمات الدولية والإقليمية، العربية والأجنبية، و الدول العربية جميعها، إلى الإسراع في تقديم الدعم الإنساني العاجل المالي والعينى، الإغاثي والطبي، للبنان لإعانته على مواجهة هذا العدوان الوحشي.