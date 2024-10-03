أثار مراهق سودانية ضجة إسفيرية واسعة خلال الأيام الماضية وذلك بعد ظهوره وهو يبكي بشكل هستيري في مقطع متداول على السوشيال ميديا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر المراهق في فيديو جديد كشف من خلاله الأسباب التي جعلته يبكي بهذا الشكل.
مؤكداً أن السبب فتاة ارتبط بها وتعلق بها لكنها قامت بخيانته عاطفياً مع شاب آخر وهو ما جعله يبكي بهذه الطريقة.
ورد المراهق بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, على سؤال محاوره عن عودته إليها من جديد إذا عادت الفتاة معتذرة؟ حيث أكد أنه يرحب بها ولا يمانع عودتها إليه من جديد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. مراهق سوداني يكشف أسباب بكائه بشكل هستيري بعد أن تعرض للخيانة من “حبيبته” ويؤكد: هذا رائي إذا عادت معتذرة !!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.