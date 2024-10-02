محلل سياسي: روسيا لا تريد حربا إقليمية في منطقة الشرق الأوسط

أكد الدكتور محمد الأفندي المحلل السياسي ، أن روسيا توسطت لإيران لعدم الرد على اغتيال إسماعيل هنية، متابعا أن روسيا لا تريد حربا إقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الأفندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إشعال الحرب في المنطقه للتغطية على ما يحدث في قطاع غزة.

وتابع المحلل السياسي ، أن الصواريخ الباليستية الايرانية بتكنولوجيا روسية متطورة، مشيرا إلى أن هناك حربا عسكرية تكتيكية وأن إيران استهدفت قواعد إسرائيلية.

وأشار الدكتور محمد الأفندي المحلل السياسي ، الى انه لا أحد يعرف ان ايران تمتلك صواريخ فرط صوتية.

صدى البلد