التامين الصحي شمال كردفان يوقع عقد خدمة الأسنان لحزمة الخدمات الطبية الإضافية

التامين الصحي تم الثلاثاء بقاعة ادارة فرع التامين الصحي بولاية شمال كردفان اجراءات توقيع عقد خدمات الاسنان لحزمة الخدمة الطبية الإضافية. حيث وقع عن التأمين الصحي دكتور خطاب السماني مدير الفرع وعن عيادة الفيصل للاسنان دكتور فيصل علي بلل. واوضح مدير فرع التامين الصحي بالولاية دكتور خطاب السماني ان التوقيع ياتي ضمن الترتيبات لبرنامج الحزمة الطبية الإضافية وتوفير الخدمة لحاملي بطاقات الحزمة الإضافية وهي ضمن خطة التعافي للتامين الصحي لتقديم خدمات بجودة وتميز وصولاً لرضا المشتركين. واشار فى حديثه للمؤسسات المستهدفة بالخدمة في المرحلة الاسترشادية الأولى. وأعرب دكتور فيصل علي بلل المالك لعيادة الفيصل لطب الأسنان عن شكره لإدارة التامين الصحي مؤكدا التعاون معها وتقديم افضل الخدمات للمشتركين والالتزام ببنود العقد. سونا

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