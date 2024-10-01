إيران تقصف.. أنباء عن استهداف منصة غاز إسرائيلية

بعدما أعلنت طهران استهداف إسرائيل ترددت أنباء عن أن الصواريخ استهدفت منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط.

ونشرت صور قيل إنها لمنصة غاز تشتعل فيها النيران قبالة غزة. إرم

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