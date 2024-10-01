مصر ..”لازم تبقى بلطجي”.. إعلامية مصرية تثير الجدل بتصريح صادم

أثارت المذيعة المصرية، شيرين عرفة، الجدل بعد أن شاركت متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بموقع “إنستغرام”، بعد إرسال المدرسة شكوى من نجلها بالتعدي على زملائه بالضرب.

وشكى مسؤولو المدرسة من تصرفات ابنها الذي اعتدى على أصدقائه أثناء اللعب، ولكن في ردها على المدرسة أكدت شيرين أن ابنها له الحق في الدفاع عن نفسه.

وفي مقطع الفيديو أوضحت شيرين أنها تؤمن بأن الزمن الذي نعيشه يتطلب أن يكون الشخص قويًا وقادرًا على المواجهة، وأنها تربي ابنها وفقًا لهذا المبدأ.

وأضافت الإعلامية المصرية: “لا يمكنني تربية ابني على قيم مختلفة عن الواقع الذي نعيشه”.

ضربهم بالحزام

وقالت في الفيديو: “أنا جالي امبارح إيميل من المدرسة بيقولولي إن ابني وأصحابه كانوا بيهزروا هزار سخيف بيضربوا بعض الهزار بتاع الولاد، وأن سليم فك الحزام بتاع الشورت وكان بيضربهم بيه”.

وتابعت: “أنا ردي عليهم كان واضحا وصريحا، وهو أنه ابني عنده الحق يدافع عن نفسه مش ده العالم اللي إحنا فيه، ومش هعمل بقى زي زمان ده هبل، ونقعد نقول لما ابني يرجع هنتكلم مع بعض عشان ميعملش كده تاني، لكن دلوقتي إحنا في زمن لازم تبقى بلطجي وعربجي وأي حاجة أنت تعملها ممكن تبقى مجرم، بس يبقى عندك حق أنك تدافع عن نفسك، مش فاهمة يعني أربيه في زمن مختلف عن اللي إحنا فيه، لا لازم يبقى من دلوقتي إحنا بنحضرهم”.

وعرفت شيرين عرفة، ابنة المخرج الكبير شريف عرفة، بأسلوبها الجريء والمباشر، وسبق وأثارت الجدل بمقاطع فيديو ظهرت فيها متنكرة كسيدة متشردة واختبرت ردود فعل الناس في الأماكن العامة.

الفيديو أحدث جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المتابعون بين معارضين لهذا الفيديو وآخرين أيدوا وجهه نظرها.

يذكر أن آخر أعمال المخرج شريف عرفة السينمائية فيلم “اللعب مع العيال”، بطولة محمد إمام، وجلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم.

العربية نت