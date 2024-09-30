الشمالية تتسلم كميات من الأدوية والمعينات الطبية من الصحة العالمية

تسلم الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الولاية الشمالية الأحد كميات من الادوية والمعينات والمستهلكات الطبية وأجهزة الفحص السريع لمرضى الكوليرا دعما من منظمة الصحة العالمية للولاية الشمالية للمساهمة في إحتواء وباء الكوليرا بجانب أدوية خاصة بالصحة النفسية. وشهدت إستلام الادوية والمعينات الطبية مدير عام وزارة الصحة بالانابة بالولاية الاستاذة إعتماد الفاضل عثمان ومدير الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الشمالية دكتور حمد النيل الباقر أحمد ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالولاية دكتور الشفيع عبد الشافع ومسؤول الطوارئ بمكتب المنظمة بالولاية الاستاذ خالد عوض الكريم ومنسق الدعم العالمي بفرع الصندوق القومي للامدادات الطبية بالشمالية دكتور محمود محمد عثمان وعدد من القيادات الصحية وأكدت مدير عام وزارة الصحة بالانابة في تصريح لسونا أن الادوية والمعينات والمستهلكات الطبية المقدمة من منظمة الصحة العالمية تمثل إضافة ودعم للمجهودات المبذولة في الولاية لاحتواء وباء الكوليرا واشادت بجهود ودعم منظمة الصحة العالمية المتواصل للعمل الصحي في الولاية الشمالية من جانبه أكد مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الولاية الشمالية أن الدعم الذي قدمته منظمة الصحة العالمية يشتمل علي جميع المعينات الخاصة بمجابهة وباء الكوليرا من فحص أولي وأدوية خاصة بالفرز ومراكز العزل. وأشار إلي بروتوكول إمداد أدوية الكوليرا في السودان والذي يهدف الي ضمان توفير وتوزيع أدوية الكوليرا بشكل سريع وفعال كجزء من خطة الإستجابة السريعة للحد من إنتشار المرض وتعزيز التنسيق بين الجهات الصحية المختلفة لضمان إستجابة سريعة وفعالة وتقليل معدلات الوفيات الناجمة عن الكوليرا من خلال تحسين الوصول للعلاج وتعزيز الرقابة والمتابعة لضمان إستخدام الادوية بشكل صحيح للفئات المستهدفة. وأضاف الي إستمرار التعاون والتنسيق بين الصندوق والمنظمة بما يخدم ويساهم في ترقية القطاع الصحي وتقديم افضل الخدمات الطبية والصحية لانسان الولاية لاسيما في ظل الظروف الأمثلة. الي ذلك أوضح مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالشمالية أن الادوية والمعينات والمستهلكات الطبية المقدمة من المنظمة والخاصة بعلاج حالات الكوليرا تمثل الدفعة الثانية مؤكدا أن الادوية تعني بالمجتمع وإكتشاف الحالات قبل تحويلها للمراكز الصحية وأدوية المراكز لاستقبال المرضي والمراكز المخصصة لعلاج الكوليرا. وجدد مواصلة دعم وسند منظمة الصحة العالمية لوزارة الصحة في الولاية الشمالية لمجابهة الوبائيات والكوارث. سونا

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