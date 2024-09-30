حيا والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة دور المستنفرين والمقاومة الشعبية في معركة الكرامة مؤكدا المشاركة الفاعلة لهم في التقدم المحرز في كافة جبهات القتال وقدمت ابطالا يخوضون. المعارك بكل ثبات وقوة وصبر وقدموا نماذج من التضحيات ورصعوا صدر المسيرة بكوكبة من شهداء الواجب. جاء ذلك خلال زيارته الأحد لمقر اللجنة العليا للإستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجنة واطلاعه على الاعداد الذي تقوم به اللجنة في الدفع بالمقاتلين للصفوف الأمامية جنبا الى جنب مع تقديم الإسناد المدني للجهاز التنفيذي بالولاية وقال الوالي أن مشوار التحرير يحتاج الى مزيد من الاعداد والتقدم بثبات لاحراز النصر الكامل. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم يقف على مشاركة المقاومة الشعبية في معركة الكرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.