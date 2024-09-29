السعودية.. رصد راتب فلكي لإغراء صلاح

أفاد تقرير صحفي بأن الأندية السعودية عاودت التحرك للحصول على توقيع النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول في صفقة انتقال حر بداية العام المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح (32 عاما) مع “الريدز” بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم تتطور محادثات التجديد مع مسؤولي الفريق الإنجليزي.

ووفقا لشبكة “CaughtOffside” الإنجليزية يعمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي حاليا على إعداد عقد لمدة عامين مع خيار إضافة عام ثالث.

وأشارت إلى أن الصندوق السعودي رصد راتبا فلكيا لإغراء صلاح من أجل الانضمام إلى دوري “روشن” لكرة القدم للمحترفين.

وكشفت الشبكة أن صلاح كان على اتصال بالأندية السعودية منذ سنوات، ومن المتوقع أن يقدم صندوق الاستثمارات العامة عرضه الرسمي في الأسابيع المقبلة.

وأوضحت أن هناك ثقة كبيرة لدى الجانب السعودي بأن نجم ليفربول سيقبل العرض قبل وصوله المحتمل في الموسم (2025-2026).

وذكرت “CaughtOffside” أن نادي اتحاد جدة يظل المرشح الأبرز لضم محمد صلاح، لكن هناك أندية أخرى مثل الهلال والنصر والأهلي تعد وجهات محتملة، حيث إن جميعها تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

روسيا اليوم