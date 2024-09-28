شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تحكي قصة “الحكامة” التي خلعت ملابسها الداخلية وعلقتها داخل متحرك للدعم السريع وإنصاف مدني تقاطعها: (قولي قلعت لباسها عادي ما فيها حاجة)

أشعلت المطربتين السودانيتين إنصاف مدني, وميادة قمر الدين, مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تم قصه من بث مباشر.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن ملكة الدلوكة, التقت بملكة الرق, في بث مباشر على منصة “تيك توك” الشهير.

وحكت ميادة قمر الدين لزميلتها قصة “الحكامة” الدعامية الشهيرة التي قامت بخلع ملابسها الداخلية وعلقتها داخل متحرك للدعم السريع متجه نحو الفاشر.

وكانت “الحكامة” قد غنت لأفراد المتحرك وحمستهم وطالبتهم بتحرير مدينة الفاشر مؤكدة لهم أنها لن تلبس ملابسها الداخلية حتى يتم تحرير المدينة التي تسيطر عليها القوات المسلحة والقوات المشتركة والتي تقع في شمال دارفور.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قاطعت الفنانة إنصاف مدني, زميلتها ميادة التي تحفظت على نطق كلمة الملابس الداخلية, حيث قالت لها (قولي قلعت لباسها عادي ما فيها حاجة الناس دي كلها عندها لباس).

جمهور مواقع التواصل المتابع للمقطع انفجر بالضحكات بسبب الصراحة والشفافية الكبيرة للفنانة إنصاف مدني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)