الجيش السودان - قوات خاصة الجيش السوداني يشن هجوماً كبيراً على مواقع قوات الدعم السريع في الخرطوم وفقاً لمصادر لـ “الشرق”.. مدير مكتب الشرق في بورتسودان خالد عويس والتفاصيل: الشرق للأخبار – السودان

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