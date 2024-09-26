• مدير مكتب الرئيس والمُجنّس الأسبق يهدد في مجالسه الخاصة بأن خلاياه النائمة ستقود انقلاباً ضد ( النظام الحاكم في السودان) .. • تهديدات مدير المكتب الهارب جاءت في جلسة غداء جمعته بعدد من كلاب صيد المليشيا في عاصمة دولة خليجية .. • المدير الهارب كثيراً ماينسي أن عضمة لسانه كانت رأس الخيط الذي قاد قبل سنوات محيطين به الغداء به أن يتعشّي بهم !! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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