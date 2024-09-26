تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية المعلقين على السوشيال ميديا السودانية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصويره من حفل سوداني أقيم بدولة ألمانيا وفقاً لما ذكر ناشروه. وأظهر المقطع نساء وفتيات سودانيات يتفاعلن في الرقص بطريقة أثارت سخرية المتابعين الذين كتبوا: (جنقو أوروبا بالغتو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نساء وفتيات سودانيات يقدمن فواصل من الرقص المثير خلال حفل بألمانيا وساخرون: (جنقو أوروبا بالغتو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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