عادت حسناء الإعلام السوداني, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي وإثارة الجدل بلقطة تم تداولها على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للمذيعة شهد المهندس. وظهرت المذيعة اللامعة والحسناء في الصورة وهي ترتدي “بنطلون” جينز ضيق ومحذق وسط تعليقات متباينة من قبل الجمهور. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن التعليقات جاءت مختلفة ما بين متغزلة في المذيعة وجمالها وما بين منتقدة وساخرة من ظهورها المثير, حيث كتب أحدهم: (كفاية تحرر انتي كدة فكيتي العرش مرة واحدة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. حسناء الإعلام السوداني تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بــ(بنطلون) الجينز الضيق والمحذق وساخرون: (كفاية تحرر انتي كدة فكيتي العرش مرة واحدة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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