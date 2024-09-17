تصدرت الفنانة مروة عبد المنعم، السوشيال ميديا، بعد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع تصريحاتها الأخيرة عن أزمتها بسبب رفع سعر إيجار الشقة التي تسكن فيها بنسبة 250% حسبما قالت، مؤكدة أنها تسكن في شقة إيجار مدة 10 سنوات.\
وقالت مروة عبد المنعم في تصريح خاص نقله محرر موقع النيلين من موقع “فيتو” المصري: إن صاحب الشقة التي تسكن فيها بالإيجار يريد أن يرفع الإيجار مضيفة: “ولكن ما قولتش أنه هيأجرها للسودانيين”.
وأضافت مروة في تصريحات نقلتها مواقع مصرية: “العقد انتهى بيننا وكنت أريد تجديده ولكن مالك الشقة رفع السعر بشكل كبير”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن أثارت ضجة واسعة بتصريحاتها الأخيرة بشأن الشقة التي كانت تسكن فيها وتمت زيادة الإيجار لها.. الممثلة المصرية مروة عبد المنعم: “ما قولتش أنه هيأجرها للسودانيين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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