واصل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, اهتمامه بحفل الزفاف السوداني الذي أقيم بالعاصمة المصري القاهرة وتم وصفه بالأسطوري. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فإن حفل زفاف رجل الأعمال السوداني محمد الفاتح, تغنى فيه مشاهير الفن في مصر والسودان أبرزهم المطرب المصري الشهير حمادة هلال, والمطربة السودانية الشهيرة هدى عربي, أقيم بأحد الفنادق الفخمة بالقاهرة. جمهور مواقع التواصل نشر مقطع فيديو جديد من حفل الزفاف الضجة, وظهر فيه العريس وعروسته وهما يتبادلان المشاعر الرومانسية على أنغام أغنيات الفنان المصري. حيث وجهت العروس أولاً رسالة لعريسها وهي تتجاوب مع أغنية الفنان حمادة هلال (مهما يعمل فيا بحبه أوي), ليرد عليها عريسها “بحبها أوي” وسط تفاعل المطرب المصري الذي خاطب العريس على الطريقة السودانية (أبشر يا عريس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان حمادة هلال يشعل حفل الزواج السوداني الضجة.. العروس تصرخ “بحبه أوي” والعريس يرد عليها: “بحبها أوي” والمطرب المصري يتفاعل على الطريقة السودانية (أبشر يا عريس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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