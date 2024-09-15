عاجل.. الموت يغيب عازف “الكمان” السوداني المعروف “حذيفة”

فجع الوسط الفني في السودان, عصر اليوم الأحد بوفاة عازف آلة “الكمان” المعروف حذيفة فرج, على نحو مفاجئ. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نعى العشرات من الفنانين والموسيقيين بالسودان الفقيد وعددوا من محاسنه. وكانت الفنانة الشهيرة هدى عربي, من أوئل الذين قاموا بنشر خبر وفاة عازف “الكمان”, وذلك عبر نشرها صورته ونقل خبر وفاته في تدوينة مؤثرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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