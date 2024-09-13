الجيش السوداني - الناطق الرسمي أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحةفي بيان له اليوم ان القوات المسلحة والقوة المشتركة وأبطال المقاومة الشعبية سطروا بالفاشر اليوم ملحمة جديدة، وذلك بدحر هجوم كبير شنته مليشيا آل دقلو الإرهابية على المدينة حيث كبدوا المليشيا خسائر كبيرة في الأفراد والمركبات جاري حصرها حتى هذا المساء. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا المتمردة تتكبد خساىر كبيرة في هجوم جديد على الفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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